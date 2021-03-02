كيفية شحن جواهر فري فاير عن طريق id مجاناً من Google Play

ظهرت الحاجة إلى شحن جواهر فري فاير عن طريق id مجاناً، كما تعددت طرق الحصول على جواهر فري فاير، خاصة أن محترفي اللعبة دائما ما يبحثون عن الطرق الجديدة التي تتيح لهم الحصول على الجواهر بشكل مجاني، وقد لاقت لعبة فري فاير إعجاب الكثيرين في الفترة الأخيرة وأصبحت من أشهر الألعاب الإلكترونية الحديثة.

كيفية شحن جواهر فري فاير عن طريق id مجانا

من بين طرق الحصول على جواهر فري فاير مجانا طريقة استعمال ID وذلك من خلال أن يقوم اللاعب بإرسال ID على محرك البحث Google وبذلك يستطيع اللاعب الحصول على الجواهر مجاناً.

بجانب أن لعبة فري فاير هي لعبة ترفيهية ولكنها أيضاً ساهمت في خلق صداقات كثيرة بين جنسيات مختلفة، وعلي الرغم من مواجهة بعض المشاكل الخاصة باتصال الإنترنت خاصة عندما يكون كل لاعب من بلد مختلفة، لكن تمكن الكثير من التعرف وخلق علاقات اجتماعية مع الآخرين وأيضا تحولت بعض تلك العلاقات من عالم اللعبة إلى عالم الوقع وتمكن البعض من مقابلة أصدقائهم وجها لوجه وبذلك ساهمت اللعبة في تقديم مكسب آخر غير المكسب الترفيهي.

نقوم بالدخول على تطبيق Google play على الجوال.

يجب تحويل الحساب الشخصي من على المتجر ليكون حساب أمريكي وذلك للتمكن من تجميع النقاط اللازمة للحصول على الجواهر.

نقوم بالدخول على التطبيقات التي تقوم بإعطاء النقاط بعد القيام بالتنزيل وبذلك حتى نتمكن من عد النقاط، ثم نقوم بالضغط على مربع الإلغاء بعد التثبيت.

ومن خلال الرصيد الموجود في البطاقة يمكننا تحويل النقاط، ثم نقوم بالدخول على عروض الجواهر.

وبذلك نكون قد قمنا باستخدام رصيد google play لنيل جواهر فري فاير مجانا.

نقوم بالضغط على الثلاث النقاط التي تقابلنا عند فتح متجر Google play.

نقوم بفتح طرق الدفع ثم اختيار طرق دفع أخرى ثم اختيار متصفح Google Chrome، ثم ننتقل على الثلاث خطوط.

نقوم باختيار البلد الولايات المتحدة الأمريكية على حساب الدفعات، ثم نقوم بمليء لأي عنوان أمريكي.

خطوات الحصول على جواهر فري فاير مجانا عن طريق idخطوات تحويل حساب المتجر إلى حساب أمريكي

وفي نهاية المقال نتمنى للاعبي فري فاير أن يكونوا قد تمكنوا معرفة كيفية الحصول على الجواهر بشكل مجاني.