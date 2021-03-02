مرشح بايدن لـ نائب وزير الخزانة : العقوبات على إيران ستطبق بصرامة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لـ موقع "روسيا اليوم"، شدد أدييمو على ضرورة ألا يتم رفع العقوبات عن إيران إلا إذا اتخذت خطوات تترجم التزاماتها بموجب الاتفاق النووى لعام 2015.
وتابع: "سأراقب بعناية أى جهود إيرانية للتهرب من العقوبات وإساءة استخدام النظام المصرفى الدولى لتمويل الأنشطة الإرهابية"، مضيفًا: "سأستخدم جميع الأدوات الممكنة لعرقلة ذلك الدعم".
وعلى صعيد آخر، ترفض إيران العودة إلى التفاوض بشأم ملفها النووى، إلا إذا رفعت واشنطن العقوبات التى أعادت فرضها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب.
وفى السياق ذاته، أعرب البيت الأبيض عن شعوره بـ"الإحباط" إزاء موقف طهران، مؤكدًا أن الولايات المتحدة لا تزال مستعدة للعودة للمشاركة فى المحادثات الدبلوماسية الحقيقية.
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