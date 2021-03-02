ألمانيا تسجل 3943 إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الثلاثاء، تسجيل 3943 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى مليونين و452 ألفا و11 حالة.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن المعهد قوله إنه سجل 358 وفاة جديدة خلال الساعات الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 70 ألفا و463 حالة.

وأفادت البيانات بأن حوالي مليونين و264 ألفا و600 حالة تماثلت للشفاء من المرض، بينما هناك 116 ألف حالة نشطة في البلاد.