الصين تدعو لتعزيز المساعدات الدولية لليمن

دعا نائب مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة "داي بينج" إلى تقديم المزيد من المساعدات الدولية؛ للحيلولة دون المزيد من التدهور في الأزمة الإنسانية في اليمن.

وقال بينج–في كلمة خلال اجتماع دولي لإعلان التبرعات لليمن، نقلتها وسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء- إن اليمن في ظل التحديات المتعددة المتمثلة في الصراع العنيف والأزمة الاقتصادية وكوفيد-19 وانعدام الأمن الغذائي غارق بعمق في كارثة إنسانية واسعة النطاق، ويجب على المجتمع الدولي التحرك على الفور، وزيادة المساعدات لليمن، ومنع المزيد من التدهور في الأزمة الإنسانية، وبذل كل جهد ممكن لتجنب انتشار المجاعة.

وأضاف بينجأنه يتعين على منظومة الأمم المتحدة بأكملها تنفيذ العمليات الإنسانية بكفاءة وفعالية، وتعزيز التنسيق مع الدول والمنظمات الإقليمية، مع ضمان جميع أطراف النزاع وصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون تعويق، حتى يمكن إيصال الإمدادات الإنسانية إلى الأشخاص المحتاجين، ويتسنى حماية الفئات الضعيفة مثل النساء والأطفال بشكل فعال.

وأكد بينج أن التسوية السياسية تمثل الحل الوحيد للقضية اليمنية، مطالبا باحترام سيادة اليمن واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه احتراما كاملا، إلى جانب سعي جميع أطراف الصراع لتحقيق وقف لإطلاق النار في أسرع وقت ممكن، واستمرار المجتمع الدولي في دعم دور الأمم المتحدة كقناة رئيسية للوساطة.

وتابع بينج أنه ينبغي على جميع الأطراف المعنية أن تضع في المقام الأول مصالح اليمن وشعبه، وتنفذ بشكل فعال اتفاقي ستوكهولم والرياض، وتمضي قدما في عملية التسوية السياسية، وإيجاد حل مقبول لجميع الأطراف على أساس التوافق الذي تم التوصل إليه على المستويين الدولي والإقليمي وداخل اليمن.

وأشار المبعوث الصيني إلى أن الصين ستواصل العمل مع المجتمع الدولي؛ للمساهمة في تخفيف المعاناة الإنسانية واستعادة الاستقرار والنظام الطبيعي في اليمن في وقت مبكر.