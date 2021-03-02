الصين: تسجيل 11 إصابة بكورونا جميعها وافدة من الخارج

أعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل أي حالة وفاة أو إصابة محلية مرتبطة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ 24 الماضية، فيما تلقت تقارير عن 11 إصابة جديدة جميعها وافدة من الخارج، ما رفع إجمالي المصابين إلى 89923 حالة وظل عدد الوفيات عند 4636 شخصا.

وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن الحالات الـ 11 الوافدة من الخارج تم تسجيلها بواقع 4 حالات في سيتشوان و3 حالات في جوانجدونج وحالة واحدة في كل من تيانجين وشنجهاي ومقاطعتي خنان وشنشي، ليصل إجمالي الحالات الوافدة من الخارج إلى 5020 حالة غادر منها 4849 حالة المستشفيات بعد شفائهم.

وأضافت اللجنة أن 21 شخصا غادروا المستشفيات أمس ليصل إجمالي المتعافين إلى 85087 شخصا، وأن 4824 شخصا كانوا مخالطين لمرضى ما يزالوا يخضعون للملاحظة الطبية.

وأشارت اللجنة إلى أنه تم أمس تسجيل 6 حالات جديدة بدون أعراض جميعها وافدة من الخارج، وأن إجمالي الحالات بدون أعراض التي مازالت قيد الملاحظة الطبية بلغ 243 حالة منها 240 وافدة من الخارج.

وحتى نهاية يوم أمس، سجلت منطقة هونج كونج الإدارية الخاصة 11019 حالة إصابة مؤكدة، بما في ذلك 200 حالة وفاة، وسجلت منطقة ماكاو الإدارية الخاصة 48 حالة إصابة مؤكدة، بينما أبلغت تايوان عن 955 حالة إصابة مؤكدة بما في ذلك 9 حالات وفاة، فيما غادر المستشفيات 10547 مريضا في هونج كونج، و47 مريضا في ماكاو، و 919 مريضا في تايوان، بعد تماثلهم للشفاء.