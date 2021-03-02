البرازيل: تسجيل 35742 إصابة جديدة و778 وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية تسجيل 35742 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و778 حالة وفاة جراء الفيروس، خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.
وذكرت الوزارة -وفقًا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية اليوم الثلاثاء- أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل بلغ نحو 10.6 مليون حالة منذ بدء انتشار الوباء، فيما بلغت حصيلة الوفيات 255 ألفا و720 حالة.
وسجلت البرازيل ثاني أكبر حصيلة للوفيات جراء الفيروس في العالم بعد الولايات المتحدة، وثالث أعلى عدد للإصابات بعد الولايات المتحدة والهند، وتشير السلطات الصحية إلى أن الإحصائية الرسمية قد تختلف بدرجة ملموسة عن الأعداد الحقيقية.
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