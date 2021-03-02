واشنطن تدعو إسرائيل إلى الامتناع عن خطوات تقوض حل الدولتين

دعا الناطق بلسان وزارة الخارجية الأمريكية، "ند برايس"،الجانب الإسرائيلي إلى الامتناع عن أي خطوات أحادية الجانب من شأنها أن تشدد التوتر وتصعب التوصل إلى حل الدولتين.

وجاءت أقوال الناطق بلسان الخارجية الأمريكية على ضوء التقارير التي تحدثت عن خطط بناء إسرائيلية جديدة في المستوطنات في الضفة الغربية.

وأوضح الناطق "برايس" أن واشنطن تعارض أي خطوة تبعد حل الدولتين عن التنفيذ، ومع ذلك رفض القول هل تدرس الإدارة الجديدة في البيت الأبيض إلغاء قرار إدارة ترامب بأن المستوطنات لا تعتبر خرقا للقانون الدولي.

وعلى صعيد آخر، أكد "برايس" رغبة بلاده في العمل على عقد اتفاق سلام بين إسرائيل والعربية السعودية.

وأضاف أن بلاده معنية بالتوصل الى صفقة أوسع تشمل انهاء الحرب في اليمن كذلك.

وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق، مايك بومبيو، قد كشف في كلمة له أمس ان كثيرين في السعودية يريدون تطبيع العلاقات مع إسرائيل.