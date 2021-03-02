“برقم الهوية” رابط تحديث التأهيل الشامل SA 1442 والدعم النقدي من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

رابط تحديث التأهيل الشامل للمشمولين بالدعم المادي والعيني لدى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، وذلك بالمملكة العربية السعودية، وهم من الذين تنطبق عليهم شروط الاستحقاق للدعم المادي والعيني، والذي تم تسجيلهم مسبقا في رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وقد أعلنت الوزارة عن ضرورة الدخول وتحديث قاعدة البيانات الخاصة بالمسجلين لكتابة البيانات الأحدث لهم.

وزارة العمل والشؤون الاجتماعيةالتأهيل الشامل للمسجلين بوزارة العمل

تختص وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالخدمات الخاصة بالفقراء ومحدودي الدخل وأصحاب الاحتياجات الخاصة، حيث تقوم الوزارة بتقديم الاحتياجات المادية والعينية والخدمية لهم، بما يحقق السلام الاجتماعي بين جميع طبقات المجتمع، كما يتم معاونة المحتاجين والذين تقل رواتبهم الشهرية عن 2500 ريال، أو الذين لا دخل لهم من الشيوخ والأرامل وكبار السن من النساء والمطلقات المعيلات، كما يكون للمعاقين وأصحاب الاحتياجات الخاصة نصيبا كبيرا من دعم الوزارة، حيث تتيح لهم رابط التسجيل للحصول على المساعدات المخصصة لهم.

يكون المسجل بالوزارة سعودي الجنسية أولا.

يجب أيضا أن يكون من ذوي الإعاقة، ويتم تحديد نوع الإعاقة.

يكون لديه سجل طبي بنوع الإعاقة على أن يكون سجل رسمي.

ألا يقل عمر المسجل عن 45 عاما.

لا يكون من المشمولين بدعم مادي من أي وزارة او هيئة أخرى.

ويجب أيضا ألا يكون من أرباب دور الرعاية الاجتماعية والصحية.

يكون الدخل الشهري له يقل عن 2500 ريال لغير المتزوجين و3000 ريال للمتزوجين.

ألا يكون من معتادي السفر خارج المملكة، وخاصة في العامين الأخيرين.

الدخول أولا على رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية الرسمي. يقوم المستخدم بكتابة رقم المستفيد، والذي حصل من قبل عليه عند التسجيل الأول. يتم كتابة رقم الهوية الوطنية. يقوم المستخدم بتحديد نوع الإعانة النقدية التي يرغب في الحصول عليها. يتم كتابة رمز التحقق. يتم الاتصال على رقم المساعدات الخاصة في حال واجهت المستخدم اية مشاكل 0114778888. يعاود المستخدم الدخول على رابط الوزارة. يتم اختيار الخدمات الإلكترونية. يتم اختيار خدمات وكالة الرعاية. يقوم بالدخول على خدمات الاستعلام. يتم كتابة البيانات كاملة. بعد تلك الخطوة يتم الدخول على خدمة بيانات المستعلم ويتم حينها كتابة البيانات الجديدة في حال تم حدوث أية تغييرات. لابد التأكد من صحة البيانات قبل التأكيد عليها وتسجيل الخروج. خطوات تحديث التأهيل الشامل hrsd.gov.sa وبذلك نكون قد قدمنا لمواطني المملكة السعودية من ذوي الاحتياجات والمُعاقين المشمولين بالدعم النقدي والعيني التفاصيل الخاصة اللازم توافرها للحصول على هذا الدعم، وذلك بشرط أن يكون لدية سجل طبي بنوع الإعاقة التي يعاني منها، كما استعرضنا من خلال هذا التقرير خطوات تحديث التأهيل الشامل hrsd.gov.sa، على رابط وزارة العمل والشؤون الاجتماعية السعودية، وفي حال كان لديكم استفسارات أو تساؤلات بهذا الشأن، يمكنكم التواصل معنا عن طريق التعليقات أسفل هذا التقرير. وتقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالمملكة بالتضافر مع كافة مؤسسات المملكة، ومنها مؤسسة تكافل الخيرية، والتي تقوم بتقديم الدعم المادي لطلاب التعليم العام الذين لديهم احتياجات وفقر ليستمروا بالتعليم وتحسين ظروفهم، وتقوم الوزارة بالتضافر المعلوماتي مع تلك المؤسسة الخيرية وغيرها للتأكد من بيانات الطالب المسجل لضمان عدم الحصول على دعم غير مستحق، وكذلك يتم التعاون مع وزارة الصحة ووزارة الداخلية. وقد أعلنت مؤسسة تكافل الخيرية تعاونها الوثيق مع وزارات المملكة الرسمية، حيث تتشارك قاعدة البيانات عن المواطنين والظروف الاجتماعية والمعيشية لهم، والبيانات الخاصة بالمعلومات الشخصية، وخاصة للتأكد من صحة ما تقدم من معلومات عن المواطن وأيضا لضمان أن الطالب المستفيد من المؤسسة الخيرية لا يستفيد بشكل غير مستحق من المؤسسات الرسمية للتضامن الاجتماعي بالمملكة. قام أحد المتابعين لأمر تحديث بيانات المستفيدين من التأهيل الشامل متسائلا عن تحديث التقرير الصحي ولماذا لم يتم صرف مبالغ التأهيل في شهر فبراير – رجب، حيث تقوم الوزارة الآن باستقبال تحديثات المسجلين لديها ليقوموا بكتابة كافة البيانات الأحدث لهم من الحالة الصحية ورقم الهاتف الجوال والعنوان الجديد وأيضا البريد الإلكتروني، وذلك باتباع الخطوات التي ذكرناها مسبقا، على أن يتم تحديد موعد صرف الإعانات بعد انتهاء التحديث.

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المشتملات الواجب توافرها للحصول على الدعم