رابط استعلام معاش تكافل وكرامة الدفعة الأخيرة مارس 2021 بالرقم القومي

استعلام معاش تكافل وكرامة 2021 ويعتبر معاش تكافل وكرامة هو من أحد المعاشات الاستثنائية التي يتم تخصيصها لعدد من الفئات المحددة وذلك في إطار حرص الدولة للمساهمة في رفع الأعباء عن المواطنين من الاسر ذات الدخول المحدودة والأسر الفقيرة، ومع نهاية شهر فبراير يبدى الأشخاص المستفيدين في الاستعلام عن موعد صرف معاش شهر مارس المقبل وكذلك كشف الإعلان عن الأسماء المستفيدين بالدفعة الجديدة.

استعلام معاش تكافل وكرامة 2021

ويعتبر معاش تكافل وكرامة أحد المعاشات التي تندرج تحت بند الإعانات التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي لفئات محددة منها كبار السن والمرأة المعيلة والمطلقة والارملة وكذلك أصحاب الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم والعمالة الغير منتظمة ومن يثبت أنه لا يحصل على اجر او دخل شهري ثابت، وتقوم وزارة التضامن الاجتماعي بضخ المبالغ للأشخاص المستفيدين في اليوم ال10 من كل شهر ميلادي، وقامت الوزارة بالرد على شائعات توقف صرف تلك المساعدات بأنه يتم صرفها في وقته المحدد من كل شهر، أما بالنسبة لقائمة أسماء المستفيدين الجدد فلم يتم الإعلان عنهم بعد عملية المراجعة والتدقيق لخاص بكافة الطلبات حتى يضمن حصول كل شخص على حقه.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة

أما عن خطوات الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة وموعد صرف الدفعة الجديدة والقيمة المستحقة لها:

حيث يتم تسجيل الدخول على الصفحة الرسمية الخاصة بـ وزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار معاش تكافل وكرامة.

بعد تسجيل الدخول عليه يتم اختيار الاستعلام.

إدخال اسم الشخص المستعلم عنه في حال كونه مستفيد يطلب ادخال الاسم والرقم القومي الخاص به.

الضغط على مربع استعلام، لتظهر أمامك موعد صرف الدفعة وقيمتها.

أما في حالة الاستعلام عن حالة الطلب فيتم ادخال الرقم القومي والضغط على استعلام لتظهر حالة الطلب من القبول او الرفض او جاري التحقق، وبذلك قدمنا لكم تفاصيل استعلام معاش تكافل وكرامة 2021.