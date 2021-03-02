ألمانيا تسجل 3.943 إصابة بـ كورونا و358 وفاة فى 24 ساعة

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الألمانية، تسجيل 3.943 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى حالات الإصابة فى البلاد إلى مليونين و451.011.



جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الألمانية، تسجيل 3.943 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى حالات الإصابة فى البلاد إلى مليونين و451.011. وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، تم تسجيل 358 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى الوفيات إلى 70.463 حالة.

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