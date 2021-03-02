مصادر: ترامب وزوجته حصلا على لقاح كورونا قبل مغادرة البيت الأبيض

جدة - نرمين السيد - أكد مقربون من الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، أمس الإثنين، أن الملياردير الجمهورى وزوجته ميلانيا حصلا على اللقاح ضد فيروس كورونا بعيدًا عن الأضواء فى يناير الماضى، خلال تواجدهما فى البيت الأبيض.





وحسبما نقلت "فرانس برس"، قال مصدر قريب من ترامب، طالبًا حجب اسمه، إن "الرئيس ترامب والسيدة الأولى حصل على اللقاح فى البيت الأبيض فى يناير"، دون تفاصيل. وفى أول خطاب له بعد خروجه من البيت الأبيض، أول أمس الأحد، حث ترامب الأمريكيين على تناول اللقاح، قائلاً، إن"على الجميع التلقيح ضد الفيروس"، وهى الدعوة التى تمثل أهمية خاصة، إذ أن جزءًا من مؤيدى الرئيس السابق يشككون فى جدوى اللقاحات.

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