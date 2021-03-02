لجنة الكونجرس تؤيد تعيين مرشح بايدن وزيرا للعدل

ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، حصل جارلاند الذى يرأس حاليًا محكمة الاستئناف بواشنطن على تأييد 15 سيناتورًا، مقابل 7 جميعهم ينتمون للحزب الجمهورى، وذلك خلال تصويت، أمس الإثنين.
وكان جارلاند تعهد خلال جلسة استماع عقدتها اللجنة، الأسبوع الماضى، بأن تكون مكافحة التطرف الداخلى "أولويته الأولى" إذا تم تثبيته على رأس وزارة العدل، قائلاً إن التطرف اليمينى فى الولايات المتحدة حاليًا أسوأ مما كان عليه عندما قاد التحقيق فى تفجير مبنى فيدرالى فى أوكلاهوما سيتى فى 1995 فى هجوم أسفر عن مقتل 168 شخصًا.
كما حصل جارلاند على تأييد جمهوريين من الوزن الثقيل، فى مقدمتهم زعيم الأقلية الجمهورية بالمجلس السيناتور ميتش ماكونيل، الذى أكد علنًا أنه سيصوت فى الجلسة العامة لمصلحة القاضى الليبرالى المعتدل.
ولم يتحدد بعد موعد جلسة مجلس الشيوخ العامة للتصويت على تثبيت جارلاند فى منصبه، وقد تعقد الجلسة اعتبارًا من هذا الأسبوع.
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