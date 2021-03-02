اليمن: نحصل على 12 مليون جرعة من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - ودعا فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" المواطنين إلى ضرورة العمل بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الموجة الثانية من كورونا، مؤكداً أن الوزارة تعمل على عدد من الإجراءات لزيادة الوعى الصحى والتثقيف وزيادة الإجراءات فى أماكن العمل والمساجد والأماكن العامة والوزارات والمستشفيات.

وأشار الوزير بحيبح إلى أن الجاهزية رفعت والاستعدادات اتخذت فى أكثر من عشرين مركزاً للعزل التى عملنا على إعادة تأهيلها وتجهيزها وتقييمها وتغطية النقص فيها، إضافة إلى تفعيل عمل فرق الترصد الوبائي.