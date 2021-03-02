بإجراء اتصالات عاجلة مع دول عربية.. إسرائيل تستعد لتشكيل تحالف ضد إيران

أفادت قناة "كان" العبرية اليوم الثلاثاء بأن إسرائيل تجري اتصالات هامة وعاجلة مع دول عربية لتشكيل تحالف ضد إيران.

وقالت "كان" إن إسرائيل تحافظ على اتصالات مع الدول الغربية لتشكيل تحالف دفاعي إقليمي مع الدول العربية ضد ايران.

وأجرت إسرائيل في الأيام الأخيرة محادثات مع عدة دول حول الموضوع ، على خلفية ما يسمى التهديد الإيراني.

وعقدت اجتماعات لكبار المسؤولين الإسرائيليين مع كبار المسؤولين من الدول العربية.

وقالت القناة أنه يوجد حاليا تعاون استخباراتي بين إسرائيل وبعض الدول لتعزيز الشراكة.