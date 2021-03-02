بعد الإمارات والبحرين .. إسرائيل تكشف عن اتصالات تطبيع جديدة مع دولة خليجية

كشف وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي، عن اتصال هاتفي أجراه مع نظير له خليجي ناقشا فيه المستجدات على الساحة.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، إنه ناقش مع نظيره العماني بدر البوسعيدي، هاتفيًا، تعزيز العلاقات بين البلدين، والحفاظ على قنوات الاتصال المباشر.

وكتب أشكنازي تغريدات على "تويتر"، اليوم، جاء فيها: "كانت لدي محادثة جيدة مع وزير الخارجية العماني... وخلال المكالمة تبادلنا وجهات النظر حول عدد من القضايا والمصالح المشتركة، وكذلك أهمية دعم جميع الجهود لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة".

وتابع أشكنازي: "اتفقنا على الحرص بالحفاظ على قناة مباشرة للاتصال من أجل مضاعفة التعاون بيننا".

يشار إلى أن البوسعيدي كان قد أعلن، في وقت سابق من الشهر الماضي، أن بلاده راضية عن مستوى العلاقات الحالية مع إسرائيل.

ووقعت إسرائيل ودول عربية، اتفاقات تطبيع بدأت مع الإمارات في 13 أغسطس، بتوقيع اتفاقية بين البلدين في البيت الأبيض بالولايات المتحدة برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب.

وأطلق على الاتفاقات التي شملت أيضا التطبيع بين البحرين وإسرائيل اسم "اتفاقات إبراهام"، تيمنا بالنبي إبراهيم.