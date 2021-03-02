الصحة السعودية: لا صحة للمعلومات الواردة في صور متداولة عن موانع تطعيم كورونا

كشفت وزارة الصحة السعودية، حقيقة الصور المتداولة بشأن الحالات الممنوعة من تلقي لقاح فيروس كورونا، مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة.

بدوره، نفى مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبد العالي، صحة المعلومات الواردة في صورة متداولة عن الحالات التي لا يناسبها أخذ لقاح كورونا، واستعرضت 12 حالة، من بينها السكري وضغط الدم.

وطالب الجميع بتلقي وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات.

وصرح العبد العالي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في توضيح مهم قائلًا: "لا صحة للمعلومات في الصورة المتداوَلة عن موانع تطعيم كورونا (كوفيد-19)".



وأضاف: "ندعو الجميع إلى التواصل معنا لأي استفسار، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات".

وفي وقت سابق، أكدت وزارة الصحة السعودية أن لقاحات فيروس كورونا آمنة وتحمي من المضاعفات الشديدة والوفاة من كوفيد-19، لافتة إلى أن لقاح فايزر- بيونتيك من جرعتين بفاصل ٣ - ٦ أسابيع، ولقاح استرازينيكا - أكسفورد من جرعتين بفاصل ٨ - ١٢ أسبوعا.

وقالت الصحة السعودية إنه يمنع من أخذ لقاح فيروس كورونا من يعانون حساسية مفرطة معروفة لأي لقاح أو عقار يعطى بالحقن، ويتطلب أخذ حقنة الإبنيفرين.