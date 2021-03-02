أمر طارئ.. نتنياهو يغادر اجتماع حكومة إسرائيل ووزير الجيش يغضب

ذكرت قناة كان العبرية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، غادر اجتماع الحكومة الإسرائيلي لأمر طارئ.
ووفقًا لمراسل قناة كان، نتنياهو غادر جلسة مجلس الوزراء وقال للوزراء: "لدي محادثة مهمة جدًا جدًا".
وأوضحت القناة 12 العبرية، أنه بعد مغادرة نتنياهو الجلسة، تبعه وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس حزب "كاحوال لافان" بيني جانتس أيضًا احتجاجًا على مغادرة نتنياهو.
وبحسب القناة العبرية، جانتس انسحب من اجتماع الحكومة غاضبا، بالقول "عندما تريدون تجديد الاجتماع بقيادة رئيس الوزراء - اتصلوا بي".
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