بإجمالي 779,958 إصابة و5760 وفاة.. إسرائيل تعلن ارتفاع حالات كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19.

وأفادت وزارة الصحة الإسرائيلية، بأنّ أعداد المصابين بفيروس كورونا ارتفعت إلى 779,958 مصابًا، بينهم 38,348 حالة نشطة.

وأشارت، إلى أنّ عدد الوفيات ارتفع إلى 5760 حالة.