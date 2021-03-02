أعلنت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، أنها تعتزم السماح بمل شمل عائلات المهاجرين الذين فرقت بينهم سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب.
وذكر وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس في إحاطة بالبيت الأبيض، إن لم شمل العائلات سيتم إما في الولايات المتحدة أو في بلدهم الأصلي.
وأضاف أن الولايات المتحدة يمكن أن تساعد في دفع تكاليف التنقل والرعاية الصحية وحتى الخدمات القانونية للأسر المهاجرة التي فصل أبناؤها بسبب سياسة ترامب "صفر تسامح" معهم.
لكن الوزير قال إن الاتجاه الجديد لن يشمل كل العائلات.
وبموجب سياسة ترامب، تم فصل آلاف الأطفال عن آبائهم، الذين اتهموا من جانب السلطات الأميركية بارتكاب جرائم هجرة وأرسلتهم إلى السجون، بينما وضع الأطفال في الملاجئ.
ولا تزال الجهود جارية في المحكمة لتحديد مكان آباء أكثر من 500 طفل موجودين في الملاجئ.
وقالت إدارة بايدن إنها ستنظر في إعادة الآباء المرحلين عن الولايات المتحدة إليها.
واتخذ بايدن سلسلة إجراءات منذ توليه السلطة في يناير الماضي، انقلبت على سياسة سلفه ترامب، بشأن الهجرة، التي وصفت بالقاسية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قرار جديد من بايدن بشأن الهجرة.. وإلغاء لـ"صفر تسامح" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع سكاي نيوز عربية وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.