الطقس السيئ يقتل شخصين ويصيب 6 آخرين فى المغرب

جدة - نرمين السيد - قالت السلطات، إن صاعقة برق ضربت إحدى الساحات أثناء لعب كرة القدم، الأمر الذى أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 6 آخرين، مشيرة إلى نقل المصابین إلى المستشفيات لتلقى العلاج اللازم.
وكانت بعض المدن فى شمال المغرب تعرضت أمس إلى طقس سيئ وسيول أدى إلى حدوث فيضانات مائية خصوصا فى مدينة تطوان.
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