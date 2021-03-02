السفارة الأمريكية فى الرياض تدعو الحوثيين لوقف هجماتهم

جدة - نرمين السيد - وقالت السفارة عبر حسابها على تويتر: "تدين السفارة الأمريكية الهجوم الذى شنه الحوثيون على جازان الليلة الماضية، والذى أسفر عن إصابة عدد من المدنيين. نتمنى للمصابين الشفاء العاجل والكامل، وندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء، والانخراط فى العملية الدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع".
وكان الدفاع المدنى فى المملكة قال إن مقذوفا عسكريا أطلقته "عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران" سقط فى مدينة جازان فأصاب 5 مدنيين، بينهم 3 مدنيين ومقيمان من اليمن.
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