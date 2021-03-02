جدة - نرمين السيد - وبموجب منح سينوفارم إذن الإستخدام الطارئ، بات تسويقه متاحا وفق الشروط المرعية الإجراء. وكانت مستشفى رفيق الحريرى الجامعى قد ذكرت فى التقرير اليومى عن آخر المستجدات بشأن فيروس كورونا، بدخول 54 حالة حرجة مصابة دون وفيات، وأشار التقرير أيضا إلى أن مركز الإتصالات الخاص بخدمة لقاح كوفيد-19 يقدم إلى المواطنين والمقيمين المساعدة بتعبئة استمارة التسجيل لكل الراغبين فى الاستفادة من اللقاح أو لمتابعة استمارة التسجيل التى تم تعبئتها سابقا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان يجيز الاستخدام الطارئ للقاح كورونا الصينى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.