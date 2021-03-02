المستشار المالى للكاظمى: سداد تعويضات حرب الخليج للكويت خلال أشهر

جدة - نرمين السيد - كشفَ المستشار المالى لرئيس الوزراء العراقى مظهر محمد صالح، عن مقترحات إيجابية لتأسيس صندوق ثروة سيادية تودع فيه أموال تعادل استقطاعاتها التعويضات الجارية لحرب الكويت.





وقال صالح، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، "لدينا أفكار ومقترحات إيجابية لتأسيس صندوق ثروة سيادية عراقى، تودع فيه مبالغ تعادل تعويضات حرب الكويت بعد الانتهاء من دفع تلك التعويضات فى الأشهر المقبلة".

وبين صالح، أنه "لم يتبق من تعويضات حرب الكويت سوى مبلغ ربما أقل من 2.5 مليار دولار من أصل 52 مليار دولار حتى اللحظة، إذ مازال يتم استقطاع 3 % من عائدات كل برميل نفط خام عراقى يجرى تصديره، من خلال آلية وحساب مصرفى يتولاه البنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك، بموجب قرار لاحق لمجلس الأمن بالرقم 1483 فى أيار 2003".

وأشار إلى أن "الاستقطاعات تسدد حالياً عن طريق صندوق الأمم المتحدة للتعويضات"، متوقعاً أن "تنتهى التعويضات المتبقية كلها فى غضون عام أو أكثر من ذلك بقليل، وحسب تطور أسعار النفط وعوائد برميل النفط العراقى".