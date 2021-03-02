وقال صالح، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية، "لدينا أفكار ومقترحات إيجابية لتأسيس صندوق ثروة سيادية عراقى، تودع فيه مبالغ تعادل تعويضات حرب الكويت بعد الانتهاء من دفع تلك التعويضات فى الأشهر المقبلة".
وبين صالح، أنه "لم يتبق من تعويضات حرب الكويت سوى مبلغ ربما أقل من 2.5 مليار دولار من أصل 52 مليار دولار حتى اللحظة، إذ مازال يتم استقطاع 3 % من عائدات كل برميل نفط خام عراقى يجرى تصديره، من خلال آلية وحساب مصرفى يتولاه البنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك، بموجب قرار لاحق لمجلس الأمن بالرقم 1483 فى أيار 2003".
وأشار إلى أن "الاستقطاعات تسدد حالياً عن طريق صندوق الأمم المتحدة للتعويضات"، متوقعاً أن "تنتهى التعويضات المتبقية كلها فى غضون عام أو أكثر من ذلك بقليل، وحسب تطور أسعار النفط وعوائد برميل النفط العراقى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر المستشار المالى للكاظمى: سداد تعويضات حرب الخليج للكويت خلال أشهر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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