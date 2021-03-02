القبض على متهم قتل 30 مهاجرًا فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، أعلنت داخلية الوفاق فى بيان، أمس الإثنين، ضبط شخص مقيم بمزدة باعتباره أحد المطلوبين فى قضية القتل، وبالتحقيق معه اعترف بملابسات الجريمة، وأحيل للمباحث الجنائية.

وكانت مدينة مزدة فى جنوب غرب ليبيا، شهدت مقتل 30 مهاجرًا، بينهم 26 بنغاليًا و4 أفارقة، فى مايو 2020، عندما أطلق أفراد من عائلة ليبية النار عليهم انتقامًا لمقتل قريب متورط فى الاتجار بالبشر. واتهم ذوو القتيل المهاجرين بقتل قريبهم بعدما حاول منعهم من الهرب من موقع كانوا محتجزين فيه.

وتسلط هذه المأساة الضوء على الاتجار بالبشر فى ليبيا، التى يتخذها المهاجرون طريقًا للعبور بحرًا إلى أوروبا، الأمر الذى يروح ضحيته عشرات المهاجرين.