البيت الأبيض: أمريكا تواجه اعتداء على الديمقراطية

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب الإدارة والموازنة فى إدارة بايدن، فى بيان إن "الولايات المتحدة تواجه اعتداء غير مسبوق على ديمقراطيتنا، ومحاولة لم نشهدها من قبل لتجاهل إرادة الشعب وتقويضها وتبديدها، كما تواجه هجوما عدوانيا جديدا على حقوق التصويت يحدث الآن فى مختلف أنحاء البلاد".

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب على مشروع قانون يقضى بإصلاحات انتخابية كاسحة ربما هذا الأسبوع ومن المرجح أن يقره.