أول تعليق من واشنطن على استهداف الحوثيين لمنطقة جازان في السعودية

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية من خلال سفارتها بالمملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، عن إدانتها الشديدة للهجوم الإرهابي الذي شنه الحوثيين الليلة الماضية على منطقة جازان، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين.
وقالت السفارة الأمريكية، في تغريدة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تدين السفارة الأمريكية الهجوم الذي شنه الحوثيون على جازان الليلة الماضية، والذي أسفر عن إصابة عدد من المدنيين".
وأضافت: "نتمنى للمصابين الشفاء العاجل والكامل، وندعو الحوثيين إلى وقف هجماتهم ضد المدنيين الأبرياء، والانخراط في العملية الدبلوماسية لإنهاء هذا الصراع".
وأعلن الدفاع المدني السعودي، اليوم الثلاثاء، سقوط مقذوف عسكري أطلقته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران على إحدى القرى الحدودية في منطقة جازان.
وقال الدفاع المدني في جازان السعودية إن المقذوف تسبب في إصابة 5 مدنيين، منهم 3 مواطنين و2 من المقيمين من الجنسية اليمنية.
وتسبب المقذوف في تضرر منزلين ومحل تموينات و3 مركبات مدنية بعدة أضرار مادية إثر الشظايا المتطايرة، كما تمت مباشرة تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".
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