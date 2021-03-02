جرفت البشر والحجر..فيضانات مدمرة تجتاح مدينة مغربية..فيديو

أدت أمطار غزيرة شهدتها مدينة تطوان، شمال المملكة المغربية، إلى فيضانات جرفت العشرات من المركبات والسيارات، وأغرقت بعض الأحياء.

وفيما لم تُسجل خسائر على مستوى الأرواح، فقد جرفت التيارات المائية القوية عشرات السيارات والمركبات، كما غمرت المياه العديد من المنازل، خاصة تلك المُتواجدة في الطوابق الأرضية. مُتسببة في إتلاف الأمتعة والأجهزة، خاصة الإلكترونية منها.

وأدت السيول الجارفة التي انتشرت في عدد من الأحياء إلى توقف كامل لحركة السير والجولان بمجموعة من المحاور الطرقية بالمدينة.

في المُقابل، أعلنت السًلطات المحلية أن المدينة شهدت ارتفاع منسوب بعض المجاري المائية وتسجيل فيضانات بمجموعة من قنوات الصرف، نجمت عنها العديد من الخسائر المادية، دون أن تخلف أي إصابات بشرية.

وأوضحت أنه تم تسجيل تسرب مياه الأمطار لما يناهز 275 منزلا بمجموعة من أحياء المدينة، فيما جرفت التدفقات الفيضانية 11 سيارة خفيفة.

وتابعت أنه جرت تعبئة جميع الموارد البشرية واللوجستيكية الضرورية، من أجل مواجهة هذه الوضعية الاستثنائية، والتخفيف من تأثير هذه الفيضانات، والحفاظ على سلامة وممتلكات المواطنين، والتدخل من أجل إعادة انسيابية حركة السير بالمحاور المقطوعة.

وفي وقت سابق، حذرت السلطات المغربية من زخات رعدية وأمطار في مناطق شمال المملكة، من بينها الحسيمة وشفشاون والمضيق والفنيدق.