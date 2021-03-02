فنانة لبنانية تتضامن مع "الجيش الأبيض".. وتبث الأمل

اختار فنانة لبنانية المساهمة في رفع الوعي لمواجهة جائحة كورونا، التي عصفت ببلادها، أسوة ببقية الدول، والتضامن مع العاملين في "خط الدفاع الأول"، الذين يواجهون الفيروس المميت.

ومن خلال الريشة، علمت الفنانة والمحاضرة في كلية التربية بالجامعة اللبنانية مها خالد، على التوعية من وباء "كوفيد 19" والتضامن والدعم مع القطاع الطبي في لبنان.

ولم تنس أيضا توظيف الفن في التعبير عن المآسي التي حلت ببلادها، ولا سيما الانفجار المدمر الذي عصف بمرفأ بيروت في الرابع من أغسطس 2020، وصولا إلى حريق مبنى بلدية طرابلس الأثري.

وقالت في حديث مع موقع "دوت الخليج" إن هذه الرسوم تحمل عنوان "نعم للمحبة في زمن كوفيد ونعم لصحوة الضمير".

وأضافت مها خالد، ابنة مدينة طرابلس شمالي لبنان وجارة مبنى البلدية، الذي أضرمت فيه النار الشهر الماضي: "لوحاتي تعبر عن وجعي وقد استخدمت فيها هذه المرة الأكريليك الفن هو عالم قائم بذاته، يدور في نظام وحركة دايئمة ويتحول باتجاهات مختلفة، يعايشنا كظلنا ولا يموت".

وأشارت إلى أنها نوّعت في رسوماتها وربطتها بعام 2020، الذي حمل أحداثاً مثيرة ومفصلية على صعيد العالم ووطنها لبنان.

ورسمت لوحات لأطباء يرتدون كماماتهم تعبيرا عن عن تحية وفاء منها ومن الشعب اللبناني لجهودهم الجبارة في مواجهة الوباء، كما تقول.

ومن بين لوحاتها المميزة لوحة أطلقت عليها عنوان القيود، وتشرح عنها:" هي القيود التي فرضها الوباء علينا فجعلنا رهينة لسجن وسائل التواصل الإجتماعي مثل فيسبوك وواتسآب التي تبرز شعاراتها في اللوحة" .

وتحولت عزلة الفنانة التشكيلية في الحجر الإلزامي إلى مصدر توثيق للواقع، معتبرة أن ما تعيشه تجربة استثنائية تضفي المزيد من الصدق على لوحاتها، مشددة على أن لغة الفن عالمية تتجاوز اللغات المنطوقة ورسالة سامية .

وشعر مها بأن أعمالها "تشكل صرخة للعودة إلى إنسانيتنا فمهما تمادى الشر لا يمكن أن ينتصر وأن الخير والمحبة سيعمان العالم قريباً".

وتضيف: "أتوق الى تنظيم معرض أسلط الضوء فيه على المحنة التي مر بها لبنان وصولاً الى كارثة تفجير مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس الماضي، وتأثيره الموجع على اللبنانيين".

ورغم أن الفنانة اللبنانية وثقت بريشتها أحداثا مؤلمة، إلا أنها تركت مجالا للأمل ،عن لوحتها التي تميزت بغلبة اللون الأحمر كدليل على انتصار الحياة التي لن يسرقها كورونا.