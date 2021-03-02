مقتل شخص وإصابة 3 آخرين فى هجوم إرهابى بريف حماة السورية

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" اليوم الثلاثاء، أن مجموعة إرهابية شنت هجوماً على رعاة الأغنام فى حوينة الدبارة التابعة لمنطقة الرهجان بريف السلمية الشرقى، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 3 آخرين وهم من رعاة الأغنام إضافة إلى سرقة وقتل 400 رأس من الأغنام.

يذكر أن قوات تركية، استولت أمس الإثنين، على كابلات الهواتف الأرضية التى تربط مدينة رأس العين بريفها الجنوبى بريف الحسكة الشمالى الغربى فى سوريا.