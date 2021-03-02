ألمانيا تمدد إغلاق كورونا حتى نهاية مارس

جدة - نرمين السيد - وكانت السلطات الصحية الألمانية، قد أعلنت اليوم الثلاثاء، تسجيل 3.943 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى حالات الإصابة فى البلاد إلى مليونين و451.011.
وبحسب بيانات معهد "روبرت كوخ" للأمراض المعدية، تم تسجيل 358 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالى الوفيات إلى 70.463 حالة.
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