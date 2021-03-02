جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة الفلبينية- فى بيان نقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية اليوم الثلاثاء، "بينما لا يوجد دليل على أن هذه السلالة تسبب مرضًا أكثر خطورة، إلا أن نمط الطفرات داخل هذه السلالة يشير إلى قابلية انتقال أعلى، مما قد يؤثر على فعالية اللقاح".
وأضافت، أن البلاد سجلت ست إصابات بسلالة جنوب إفريقيا من فيروس كورونا، من بينها ثلاث حالات محلية، واثنتان من الفلبينيين عائدين من الخارج، ولا يزال أصل بقية الإصابات الأخرى قيد التحقق.
وبدأت الفلبين حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا أمس الإثنين، وهى خطوة مهمة لبلد من بين الأكثر تضررا من الوباء فى آسيا، لكن اكتشاف سلالة آخرى قد يعقد جهود التعافى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الفلبين تسجل أولى الإصابات بسلالة جنوب إفريقيا لـ كورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.