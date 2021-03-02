الفلبين تسجل أولى الإصابات بسلالة جنوب إفريقيا لـ كورونا

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الصحة الفلبينية- فى بيان نقلته صحيفة "فلبين ستار" المحلية اليوم الثلاثاء، "بينما لا يوجد دليل على أن هذه السلالة تسبب مرضًا أكثر خطورة، إلا أن نمط الطفرات داخل هذه السلالة يشير إلى قابلية انتقال أعلى، مما قد يؤثر على فعالية اللقاح".

وأضافت، أن البلاد سجلت ست إصابات بسلالة جنوب إفريقيا من فيروس كورونا، من بينها ثلاث حالات محلية، واثنتان من الفلبينيين عائدين من الخارج، ولا يزال أصل بقية الإصابات الأخرى قيد التحقق.

وبدأت الفلبين حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا أمس الإثنين، وهى خطوة مهمة لبلد من بين الأكثر تضررا من الوباء فى آسيا، لكن اكتشاف سلالة آخرى قد يعقد جهود التعافى.