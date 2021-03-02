إيران: نرصد التحركات الإسرائيلية ولن نسمح لها بارتكاب أى عمل ضد مصالحنا

جدة - نرمين السيد - قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، إن اتهامات رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، لطهران باستهداف السفينة الإسرائيلية فى بحر عمان ترمى لتحقيق أهداف داخلية وخارجية.





وأضاف المتحدث، وفقا لقناة "سكاى نيوز" الإخبارية، نرصد التحركات الإسرائيلية ولن نسمح لها بارتكاب أى عمل ضد مصالحنا. يشار إلى أن نتنياهو، كان قد حمّل إيران مسؤولية الانفجار الذى تعرضت له سفينة إسرائيلية قبالة ساحل خليج عمان، يوم الجمعة الماضى، رافضًا الإفصاح عن رد إسرائيل المرتقب على هذا الهجوم.

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