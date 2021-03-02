عاجل.. القوات السودانية تقترب من السيطرة على آخر معاقل الميليشيات الإثيوبية

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جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت "العربية"، منذ قليل، أكدت المصادر العسكرية، أن القوات السودانية تقترب من منطقة "برخت" التى تضم مجموعات مسلحة إثيوبية.
وكانت قوات الجيش السودانى تمكنت، أول أمس الأحد، من استعادة أرضٍ زراعية استولت عليها مليشيات إثيوبية فى منطقة الفشقة الكبرى بولاية القضارف شرقى السودان، وذلك بعد مواجهات شرسة مع المليشيات.
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