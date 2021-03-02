صدمة لـ إسرائيل.. كوسوفو قد تلغي قرار فتح سفارة لها في القدس

ذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن كوسوفو قد تلغي قرار فتح سفارة لها في القدس وهو ما يمثل صدمة لـ إسرائيل.
وبحسب الصحيفة، فإن رئيس وزراء كوسوفو المكلف "ألبين كورتي" سيعيد النظر في موقع السفارة، حيث وجد نفسه في موقف دبلوماسي صعب -قبل توليه المنصب- بسبب العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وإسرائيل.
ومن المتوقع أن يكون ألبين كورتي من حركة تقرير المصير رئيس وزراء كوسوفو القادم بعد فوز حزبه في الانتخابات البرلمانية في 14 فبراير.
وكانت كوسوفو أعلنت إقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل الشهر الماضي، كما اعترفت بالقدس عاصمة لها.
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