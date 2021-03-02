في شهر فبراير.. الكويت تسجل أعلى إصابات منذ تفشي كورونا

كشفت مصادر كويتية أن شهر فبراير الماضي كان الأكثر تسجيلًا لإصابات كورونا منذ تفشي الفيروس في البلاد.

ونقلت صحيفة "القبس" الكويتية، عن المصادر قولها إنه تم تسجيل 124 حالة وفاة بسبب مضاعفات «كورونا» في البلاد خلال فبراير الماضي، إضافة إلى 25009 إصابات، ودخول 102 حالة العناية المركزة، مقابل 14388 إصابة و23 وفاة في يناير 2021، و7592 إصابة و53 وفاة في ديسمبر 2020.

وعلمت القبس ان الاقبال على التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، مع الالتزام بالاشتراطات الصحية بعد إغلاق بعض الأنشطة مؤخرا، ستظهر نتائجهما مع بداية الأسبوع المقبل، وإذا كانت معدلات الاصابة قد انخفضت فهذا يعني وجود التزام بتعليمات الوزارة، وعلى النقيض من ذلك يشير استمرار الارتفاع إلى عدم التزام شرائح واسعة بتطبيق الاشتراطات.

وأوضحت المصادر أن انتقال الفيروس من أشخاص لا تظهر عليهم اي اعراض الى آخرين، ومن خلال التجمعات والمخالطة غير المبررة، تسبب بدخول شرائح واسعة لأجنحة «كوفيد 19» والعناية المركزة بالمستشفيات العامة خلال الشهر الماضي، فضلا عن حدوث مضاعفات وانتكاسات خطيرة على صحة بعضهم، ووفاة آخرين.

وأضافت المصادر أن أغلب تلك الحالات لأشخاص يعانون من زيادة في الوزن وامراض السمنة عموما، او أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، لافته الى أهمية تحسين أنماط الحياة وزيادة النشاط البدني في الأماكن المفتوحة وغير المغلقة، كشوارع المشاه بالمناطق السكنية وغيرها، حيث ان قلة ممارسة الرياضة تتسبب بأمراض زيادة الوزن عموما.

وعن آخر تطورات تطعيمات «كوفيد 19»، لفتت المصادر الى ان الوزارة تدرس حاليا فعالية لقاح اكسفورد مع من هم فوق الـ65 عاما، الذين يجري منحهم حاليا جرعات من لقاح فايزر، وذلك استنادا إلى دراسات وإحصائيات علمية نشرت مؤخرًا في بريطانيا واسكتلندا، مبينة انه سيتم صدور توصيات بخصوص هذه الشريحة قريبا، سواء بمواصلة منحهم جرعات فايزر او حتى جرعات من اكسفورد، مؤكدة عدم صدور اي توصيات صحية عالمية بخصوص منح اللقاحات للحوامل او المرضعات حتى الآن.

وشددت المصادر على ضرورة تعاون شرائح المجتمع مع نداءات وزارة الصحة المتعلقة بتطبيق الاشتراطات خلال المرحلة الراهنة، لتخفيف الضغط عن المنظومة الصحية، مبينة أن البروتوكولات العلاجية المستخدمة مع مرضى «كوفيد - 19»، ساهمت إلى حد كبير في تقليل الانتكاسات الصحية التي يعاني منها المصابون، حيث إنه يجري تحديثها بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية وتوصياتها في هذا الصدد.