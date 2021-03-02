تحذيرات في سوريا من موجة ثالثة لكورونا

وقال وزير الصحة حسن غباش، لوكالة الأنباء الوطنية السورية سانا، إنه سيتم تطعيم الفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك العاملون الصحيون في مراكز العزل، وستعطى الأولوية لكبار السن بسبب قلة الإمدادات من الجرعات.
وشهدت سوريا ارتفاعًا في الإصابات، وأكدت 15642 حالة إصابة و1032 حالة وفاة و9880 حالة شفاء.
وحذر العميد السابق لكلية الطب في جامعة دمشق الدكتور نبوغ العوا قبل أيام من حدوث موجة ثالثة من كوفيد -19 في البلاد، وقال إن ارتفاع عدد الإصابات اليومية من المحتمل أن يكون مرتبطًا بانتشار المرض لظهور سلالة جديدة.
وأضاف عصام أمين أن ارتفاع الإصابات قد يكون مرتبطا بالطقس البارد.
في غضون ذلك، قالت مديرية صحة السويداء إنها سجلت زيادة في الإصابات، وهي ثالث زيادة من نوعها منذ تفشي المرض.
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