كيفية التسجيل الإلكتروني للحصول على جرعات لقاح كورونا

قامت وزارة الصحة في جمهورية مصر العربية بالإعلان عن الرابط الخاص بالتسجيل للقاح كورونا، وقد أعلنت الوزارة أن على المستحقين للقاح أن يقوموا بسرعة التسجيل عبر ذلك الرابط وذلك طبقا للتعليمات التي وضعتها الوزارة مؤخرا، وذلك في إطار تطبيق الخطة الموضوعة للحد من الكورونا.

الرابط الخاص بالمستحقين للقاح كورونا

وقد قامت وزارة الصحة المصرية بتفعيل الرابط الخاص بالتسجيل وذلك حتى يستطيع المستحقين للقاح بالاستفادة في أسرع وقت من الجرعات، فمن المعروف أن نسبة إصابة أصحاب الأمراض المزمنة أعلى من الأشخاص الأصحاء، أيضا قدمت الوزارة وسائل مساعدة في حالة عدم استطاعة البعض بقيامهم بالتسجيل عن طريق الرابط، فقد خصصت الوزارة بعض الأماكن التابعة لها مثل المستشفيات الحكومية أو الوحدات الطبية الحكومية باستقبال المستحقين للقاح وتسجيلهم في حالة عدم تمكنهم من التسجيل بأنفسهم، وإليكم رابط التسجيل عبر الموقع

كيفية التسجيل للحصول على جرعات لقاح الكورونا

يقوم الشخص بالضغط على الرابط السابق للدخول على الصفحة المخصصة من قبل موقع الوزارة للتسجيل للحصول على جرعات لقاح فيروس كورونا.

يقوم الشخص باختيار الفئة التابع لها إذا كان من العاملين بالقطاع الطبي أو أصحاب الأمراض المزمنة من جميع الفئات العمرية أو كبار السن بدون أمراض مزمنة.

يقوم الشخص بمليء البيانات الشخصية كالاسم والرقم القومي والمحافظة التابع لها وتاريخ الميلاد والنوع والوظيفة وأيضا توفر الوزارة إمكانية الاستفادة باللقاح في محافظة أخرى وذلك مساعدة منها للعاملين بمحافظة أخرى.

يتم مليء المربع المخصص بكود التحقق بعد إرسال الموقع رسالة على الهاتف المحمول للشخص.

بعد الضغط على أيقونة الاستكمال يتطلب الإجابة على بعض الأسئلة.

بعد مليء المربعات المخصصة للإجابة يتم الضغط على مربع الإرسال.

وبذلك نكون قد ذكرنا جميع الخطوات بطريقة تفصيلية حتى يستطيع المستحقين للقاح من التسجيل بأسرع وقت ممكن.