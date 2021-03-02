محكمة مصرية توجه "صفعة" لمرتضى منصور

قضت محكمة النقض، الثلاثاء، برفض الطعن المقدم من رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور، على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات والذي طالب فيه بإعادة فرز أصوات الناخبين في انتخابات النواب 2020 عن دائرة ميت غمر التي كان منصور مرشحا لشغل أحد مقاعد الدائرة.

صدر الحكم بعد أن استمعت المحكمة إلى مرافعة مرتضي منصور، التي شرح فيها أسباب طعنه على قرار الهيئة الوطنية للانتخابات.

وطلب مرتضي منصور من المحكمة تجميع محاضر فرز الأصوات بدائرة ميت غمر.

وكان طعن مرتضي منصور قد تقدم به إلى محكمة القضاء الإداري بعدما خسر جولة الانتخابات لمجلس النواب 2020 عن دائرة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، فأصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، قرارًا بإحالة الطعن سالف الذكر لمحكمة النقض للاختصاص.

وحازت خسارة المحامي المثير للجدل على اهتمام استثنائي بمواقع التواصل الاجتماعي في مصر، دفع بها لتصبح الـ"تريند" الأول على "تويتر" حينها، حيث جاءت بعد أسابيع من خسارته موقعه كرئيس لنادي الزمالك بقرار من اللجنة الأولمبية المصرية.