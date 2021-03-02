تحرير 279 تلميذة بعد اختطافهن على أيدى مسلحين فى نيجيريا

جدة - نرمين السيد - أكد مسؤول محلى فى نيجيريا، اليوم الثلاثاء، تحرير 279 تلميذة نيجيرية جرى اختطافهن من مدرستهن على أيدى مسلحين فى ولاية زمفرا، شمال غرب البلاد قبل أيام، حيث وصلن إلى مقر الحكومة بعد إطلاق سراحهن اليوم.





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