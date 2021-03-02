وزير خارجية عمان يؤكد دعم السلطنة لتحقيق السلام الشامل فى الشرق الأوسط

جدة - نرمين السيد - أكد بدر بن حمد البوسعيدى وزير الخارجية العُمانى، ثبات المواقف العُمانية الداعمة لتحقيق السلام العادل والشامل فى الشرق الأوسط عبر المفاوضات المباشرة وحل الدولتين لقيام الدولة الفلسطينية المستقلة.





جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما مع الدكتور رياض المالكى وزير الخارجية والمغتربين بدولة فلسطين، وغابى اشكينازى وزير الخارجية الإسرائيلى.

يأتى ذلك قبيل ساعات من اجتماع وزراء الخارجية العرب، المقرر عقده غدًا فى مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة، ضمن فعاليات الدورة العادية رقم 155 لمجلس الجامعة العربية، حيث يترأس البوسعيدى الوفد العُمانى فى الاجتماع الوزارى.

وانطلقت أعمال الدورة 155 لمجلس الجامعة العربية، أمس الإثنين، باجتماع على مستوى المندوبين الدائمين للتحضير للاجتماع الوزارى، وترأس الوفد العُمانى فى اجتماع المندوبين السفير عبدالله بن ناصر الرحبى سفير سلطنة عُمان لدى مصر ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية، الذى أكد فى تصريحات له على الهامش أن عُمان تحت قيادة السلطان هيثم بن طارق، ستستمر فى نهجها المتواصل والداعم لمسيرة العمل العربى المشترك، وستعمل السلطنة مع جميع الدول الأعضاء بالجامعة العربية لخدمة القضايا العربية المشتركة بكل أمانة وإخلاص، وعلى رأسها القضية الفلسطينية قضية العرب الأولى التى تمر بمرحلة مفصلية تتطلب التكاتف لمساعدة الفلسطينيين للحصول على حقوقهم.