نائب بحزب أزرق أبيض يتهم نتنياهو بالخيانة

جدة - نرمين السيد - وقال شوستر، إن نتنياهو كان أحد الأسباب لدخول وباء كورونا إلى إسرائيل، مشيراً إلى أن نتنياهو لم يتخذ أى إجراءات إيجابية عقب التداعيات الاقتصادية لتفشى وباء كورونا، والتى أدت إلى انتشار البطالة.

وأكد أن حزبه لن يدخل فى حكومة ائتلافية مجددا مع حزب الليكود الذى يتزعمه نتنياهو.