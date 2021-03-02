جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد أطلق مسلحون النار مباشرة على إحدى القياديات فى ميليشيا "قسد"، ما أدى إلى مقتلها على الفور، وإصابة اثنين من حرسها الشخصيين.
وبحسب الوكالة، أشارت مصادر إلى أن سبب الاستهداف تصفية حسابات بين قيادات فى قسد، مضيفة أن الهجمات على مواقع وتحركات ميليشيا قسد، المدعومة أمريكيًا، تأخد منحنى تصاعديًا منذ أشهر، ما أسفر عن "مقتل العشرات من مسلحى قوات سوريا الديمقراطية فى أرياف دير الزور، والحسكة، والرقة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مقتل قيادية من قسد بإطلاق نار مباشر فى الحسكة شمال شرق سوريا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.