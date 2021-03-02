مقتل قيادية من قسد بإطلاق نار مباشر فى الحسكة شمال شرق سوريا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، فقد أطلق مسلحون النار مباشرة على إحدى القياديات فى ميليشيا "قسد"، ما أدى إلى مقتلها على الفور، وإصابة اثنين من حرسها الشخصيين.

وبحسب الوكالة، أشارت مصادر إلى أن سبب الاستهداف تصفية حسابات بين قيادات فى قسد، مضيفة أن الهجمات على مواقع وتحركات ميليشيا قسد، المدعومة أمريكيًا، تأخد منحنى تصاعديًا منذ أشهر، ما أسفر عن "مقتل العشرات من مسلحى قوات سوريا الديمقراطية فى أرياف دير الزور، والحسكة، والرقة".