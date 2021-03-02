العراق يتسلم أول شحنة من لقاح سينوفارم الصينى

جدة - نرمين السيد - وبحسب الموقع الرسمى لوزارة الصحة العراقية، قال التميمى، إنه تسلم شحنة من لقاح سينوفارم، بحضور السفير الصينى لدى بغداد، والسكرتير الشخصى لرئيس الوزراء الفريق محمد البياتى، وقائد القوة الجوية.
ونص الاتفاق مع سفير الصين فى العراق "على توريد مليونى جرعة جديدة من لقاح سينوفارم، وبشكل عاجل، إضافة إلى باقى تعاقدات الوزارة السابقة لتغطية أكبر نسبة من المواطنين فى بلدنا".
ومن المرتقب بدء حملة التطعيم ضد فيروس كورونا فى العراق، هذا الأسبوع،حسب الأولويات التى حددت الفرق الطبية والقوات الأمنية والمواطنين من كبار السن.
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