كورونا يسجل 2.721 إصابة جديدة فى الإمارات

جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، فأن 1.666 حالة جديدة تماثلت للشفاء، ليبلغ إجمالى عدد حالات الشفاء 383 ألفا و998 حالة، كما تم تسجيل 15 حالة وفاة، ليبلغ عدد الوفيات فى الدولة 1.253 حالة.

وأضافت أنه تم إجراء 225.159 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة فى المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبى.