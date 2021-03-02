جدة - نرمين السيد - وبحسب الوزارة، فأن 1.666 حالة جديدة تماثلت للشفاء، ليبلغ إجمالى عدد حالات الشفاء 383 ألفا و998 حالة، كما تم تسجيل 15 حالة وفاة، ليبلغ عدد الوفيات فى الدولة 1.253 حالة.
وأضافت أنه تم إجراء 225.159 فحصا جديدا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة فى المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كورونا يسجل 2.721 إصابة جديدة فى الإمارات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.