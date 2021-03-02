روسيا: أى عقوبات أمريكية مرتبطة بقضية نافالنى ستزيد من سوء العلاقات

جدة - نرمين السيد - وكانت النيابة العامة الروسية أعلنت قرارًا بإبقاء سجن أليكسى نافالنى، وهو ما جاء فى أعقاب تظاهرات خرجت فى مختلف أنحاء روسيا تأييدًا للمعارض الروسى، حيث مثل أليكسى نافالنى أمام القضاء، بتهمة انتهاك شروط الرقابة القضائية المفروضة عليه بخروجه من البلاد للعلاج.

ونفذت الشرطة الروسية حملة اعتقالات واسعة، حيث تم توقيف أكثر من 4 آلاف شخص خلال الاحتجاجات المناهضة لاعتقال نافالنى، الذى دعا إلى تلك الاحتجاجات الواسعة عقب عودته من رحلة علاج فى ألمانيا، فى وقت سابق من شهر يناير الماضى.