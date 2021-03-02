”الصحة العالمية” توصي بعدم استخدام عقار (هيدروكسي كلوروكين) للوقاية من كورونا

أوصت لجنة خبراء بمنظمة الصحة العالمية بضرورة عدم استخدام عقار (هيدروكسي كلوروكين) للوقاية من فيروس كورونا، مؤكدة أنه ليس له أي تأثير على المصابين.

وقال فريق خبراء بمنظمة الصحة في المجلة الطبية البريطانية - حسبما نقلت قناة (الحرة) الأمريكية - إنه " ينبغي عدم استخدام (هيدروكسي كلوروكين) المضاد للالتهابات في الفيروس المستجد، وإنه لا يستحق عناء البحث في مزيد من الدراسات ".