"الكرملين" يرفض التعليق على قرب فرض عقوبات أمريكية جديدة على روسيا

رفض المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف التعليق على الأنباء المتعلقة بقرب فرض عقوبات جديدة من قبل الولايات المتحدة على بلاده، معربا عن ثقة الكرملين في عدم جدوى سياسة العقوبات.
وأكد بيسكوف - للصحفيين اليوم الثلاثاء - استمرار موسكو في التركيز على مصالحها الخاصة، قائلا "ربما يكون من غير المناسب مناقشة العقوبات أو أي قيود لم يتم فرضها بعد، وآخر شيء نود القيام به هو التركيز على تصريحات في وسائل الإعلام بشأن متى وما هي القيود التي سيتم فرضها".
وأضاف "إذا نظرنا إلى هذا الموضوع بشكل عام، فغالبا يمكننا القول لأولئك الذين يواصلون الحديث في هذا الموضوع إن الاعتماد على بعض القيود في إدارة الشؤون بين الدول غير مجدية"، مؤكدا أن سياسة العقوبات غير فعالة ولا تحقق أهدافها.
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