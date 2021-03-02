أخبار اليمن : المؤتمر : لم يصدر عنا أي بيان بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي خاشقجي

المؤتمر : لم يصدر عنا أي بيان بشأن قضية مقتل الصحفي السعودي خاشقجي
أكد المؤتمر الشعبي العام عدم صدور أي بيان عنه بخصوص قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
وأوضح المؤتمر أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي هو بيان مزور ومنتحل ولا علاقة للمؤتمر الشعبي العام به .
وشدد المؤتمر على أن مواقفه من مختلف القضايا تحددها قيادته في صنعاء ممثلة برئيسه الشيخ صادق بن أمين أبوراس واللجنة العامة والأمانة العامة .
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