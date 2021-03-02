الكويت.. الطيران المدني يستثني بعض الفئات من الحجر الصحي

أصدر الطيران المدني الكويتي، الثلاثاء، تعميما لجميع شركات الطيران العاملة في مطار الكويت الدولي لاستثناء بعض الفئات من الحجر الصحي.

والفئات المستثناة من الحجر المؤسسي هي: - البعثات الدبلوماسية والدبلوماسيين من جميع الجنسيات وأقاربهم من الدرجة الأولى سواء مجتمعين أو منفردين وعمالتهم المنزلية المرافقة لهم بشرط إبراز الهويات الخاصة بهم. - المرضى الكويتيين المبعثين للعلاج بالخارج ومرافقيهم بعد انتهاء فترة العلاج. - الطلاب الكويتيين المنتسبين إلى الجامعات الخارجية والمسافرين لإجراء اختبارات دراسية. - الكوادر الطبية الحكومية والأهلية وأقاربهم من الدرجة الأولى (زوج - زوجة - أبناء) سواء منفردين أو مجتمعين و مرافقيهم من العمالة المنزلية. - القاصرين دون 18 عاما للمسافرين من دون مرافق. في المقابل، ذكر الطيران المدني الكويتي أنه على الفئات الأخرى الالتزام بالحجر المنزلي 14 يوما مع إجراء فحصين pcr على نفقتهم الخاصة، الأول عند الوصول لدولة الكويت والثاني بعد مرور 6 أيام.

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