واشنطن لـ إسرائيل: نرفض أى خطوة تبعد حل الدولتين

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لموقع i24 news"، قال برايس، إن واشنطن تعارض أى خطوة تبعد حل الدولتين عن التنفيذ، إلا أنه رفض الإفصاح عن نوايا الولايات المتحدة بشأن قرار الرئيس السابق دونالد ترامب، والذى اعتبر أن المستوطنات لا تخرق القانون الدولى.

ولم يوضح برايس ما إذا كانت الإدارة الجديدة فى البيت الأبيض، بقيادة بايدن، تدرس إلغاء قرار إدارة ترامب الخاص بالمستوطنات الإسرائيلية أم لا.

وأضاف المتحدث الأمريكى: "نود أن نقدم المساعدة لكل الفلسطينيين، بمن فيهم اللاجئون".